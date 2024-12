"Quest'anno Esposito sta facendo ottime cose. Ha migliorato già il suo numero di gol rispetto alle precedenti in Serie A, è la sua migliore stagione. In campo è uno determinato, vede il calcio e sa giocare. Deve essere più continuo, stare attento in alcune dinamiche che lo possono portare a non farsi male e a giocare di più. Sta facendo comunque una grande stagione".