Il doppio ex di giornata presenta la sfida in programma questa sera a San Siro: "Per me sarà una bella partita"

Fabio Alampi Redattore 23 dicembre 2024 (modifica il 23 dicembre 2024 | 14:31)

Aldo Serena, ex attaccante sia dell'Inter che del Como, nel corso di un'intervista concessa a La Provincia ha presentato la sfida in programma questa sera a San Siro: "Como, impossibile dimenticare. La mia prima esperienza da giocatore professionista. Ero nel Montebelluna, mi prese l'Inter ma Beltrami aveva un grande rapporto con il Como e mi mandò qui. Tra l'altro avrei dovuto arrivare l'anno prima, ma il Como andò in C e l'Inter aspettò un anno a spedirmi sul lago".