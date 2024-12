I dubbi della vigilia sono stati scelti. Simone Inzaghi perde i pezzi in difesa ma recupera un pilastro a centrocampo

I dubbi della vigilia sono stati scelti. Simone Inzaghi perde i pezzi in difesa ma recupera un pilastro a centrocampo. Nicolò Barella, infatti, è pienamente recuperato e partirà dal primo minuto nell'ultima gara prima di Natale. E così, contro il Como, l'Inter scenderà in campo con i titolarissimi almeno dal centrocampo in su.