Le serviranno grandi capacità diplomatiche.

«Le capacità diplomatiche dovrebbero riconoscermele per definizione, visto che ho fatto il Console per il Canada nel nord Italia. Credo mi abbiano scelto per questo.Serviva una persona di equilibrio, che non si facesse sopraffare e non si sovrapponesse a nessuno. Polemiche come quelle dell’altro giorno che sono poi stroncate dai fatti e lasciano il tempo che trovano non fanno bene. Ho letto un articolo che titolava: “La guerra della Lega”. E purtroppo era vero. Ma guerra è una parola molto seria, non vorrei più leggerla accostata al mondo del calcio. Sarebbe stato meglio uscire con un bel comunicato per dire: “Finalmente abbiamo una presidenza forte”».

Sarà utile anche per presentare le richieste del calcio alla politica?

«Ai miei sostenitori dicevo: un conto è presentarsi ai tavoli del governo con una presidenza forte, un’altra con una maggioranza di 11 voti in cui dopo due mesi una o due squadre che ti hanno votato sono in serie B».

Quali sono le istanze che vorrà presentare al governo?

«In questa fase c’è una disponibilità del governo ad ascoltarci. I temi da presentare sono il ripristino del decreto crescita per gli sportivi, che ridurrebbe la tassazione su chi arriva dall’estero. La possibilità di sponsorizzazioni da società di scommesse. La lotta alla pirateria, su cui la Lega sta già ottenendo molti risultati. La nomina di un commissario per il problema stadi,che credo sia nelle corde di questo governo e del ministro. Anche a Milano Cortina, dove sono nell’organismo di vigilanza, ho visto che il commissario sulle opere è stato davvero utile».

Poi c’è il tema dei giovani.

«Per le imprese si sono fatti investimenti in Ricerca e Sviluppo.Ecco, i vivai per il calcio sono ricerca e sviluppo. Se si potesse fare, applicherei il decreto crescita anche ai giovani calciatori, con una defiscalizzazione sotto una certa età. Sarebbe importante anche per la Nazionale, per provare ad avere nuovi Totti, Del Piero, Cannavaro: magari i club punterebbero su un giovane italiano anziché andarlo a prendere in Portogallo».

Richieste che dovranno passare anche dal confronto con le altre leghe e la Federcalcio: negli ultimi tempi i rapporti con le altri componenti sono stati complicati, se non conflittuali.

«C’è un allineamento astrale favorevolissimo: conosco e stimo il ministro Abodi. Ho ottimi rapporti con i presidenti di tutte le componenti. Con il presidente della Figc Gravina ho una comunione di pensiero e c’è stima reciproca. Credo sia il momento ideale per marciare tutti insieme per il bene del calcio».

Bene, ma solo venerdì la Lega si è spaccata sulla sua nomina.

«Ho trovato allucinante quello che è successo dopo il voto. È la prima volta che viene eletto un presidente e non lo si chiama a ringraziare».

Non solo: il suo predecessore ha convocato un Consiglio di Lega per stabilire se lei ha i requisiti di indipendenza.

«Ho già detto alle società che quel Consiglio di Lega è stato illegittimamente convocato. Non ci sarà nessun giudizio su candidati e indipendenza. Ho presentato l’autocertificazione come da Statuto, chi pensa io abbia mentito può denunciarmi, ma io so di aver certificato il vero. Nelle società quotate si verifica l’indipendenza dei consiglieri, non di uno ma di tutti: se servirà, verificheremo l’indipendenza di tutti i consiglieri appena sarà costituita la governance».

Risulta dimissionario da Mediaset e Mondadori, che hanno la stessa proprietà del Monza.

«Ho risolto tutte le incompatibilità a monte, quelle vere e altre un po’ forzate. Ho troppo rispetto per la Lega e per chi mi ha eletto per fargli correre qualche rischio. È stato un sacrificio, di prestigio e anche economico. Ma amo il calcio, ho preso un impegno».

Cosa avrebbe detto se le fosse stato permesso di parlare ai club?

«Che la forza della Lega è data dalla credibilità. E la credibilità devono averla loro, con gli atteggiamenti. E questa diatriba sulla mia elezione è stata una perdita di immagine enorme. Per far crescere il prodotto che è il campionato dobbiamo evitare che si possa parlare di guerra del calcio».