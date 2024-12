Simpatico botta e risposta tra i due attaccanti dell'Inter, protagonisti in occasione del Gran Galà del Calcio

Simpatico siparietto tra Marcus Thuram e Lautaro Martinez in occasione del Gran Galà del Calcio. I due attaccanti dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport, si sono punzecchiati: "Il segreto della nostra intesa? Uno è cattivo, l'altro è gentile!", dice ridendo il francese. Immediata la replica dell'argentino: "Chiedigli perchè sono cattivo! Non rispetta le regole!". A quel punto il numero 9 ammette: "Arrivo in ritardo a volte, mi dà le multe...".