Wesley Sneijder , ex centrocampista olandese e uno degli elementi chiave dell'Inter che nel 2010 entrò nella leggenda conquistando il Triplete, ha raccontato nel corso di un'intervista concessa al Matchday Programme odierno le sensazioni e un aneddotto riguardante l'inizio della sua esperienza con la maglia nerazzurra: "Prima di venire all'Inter mi avevano detto che avrei potuto essere il giocatore che mancava a quella squadra.

Ricordo quando sono arrivato, non avevo fatto neanche in tempo ad allenarmi con il gruppo che mi ero trovato già in campo, nel Derby di Milano. Dalla vittoria di quella partita ho capito il senso di quello che mi avevano detto, quella squadra era fortissima. Abbiamo vinto tutto e fatto qualcosa che è rimasto nella storia".