Sommer: “Martinez ha grandissimo potenziale. Il mio modello? Buffon”

Il focus del portiere nerazzurro, tra il suo nuovo compagno di reparto e il suo modello, passando per un aspetto in cui è migliorato

Attaccanti, ma anche portieri. Uno in particolare, il suo compagno di reparto Josep Martinez, ma non solo. Nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, Yann Sommer ha parlato del nuovo acquisto dell'Inter.

“Abbiamo una buona relazione, è pure stato in Germania, al Lipsia, qualche anno fa, ma purtroppo non ha imparato il tedesco... Un bravissimo ragazzo e un bravissimo portiere, dal grandissimo potenziale. Poi è completamente diverso da me, più alto e più grosso: buon per l’Inter avere opzioni così diverse anche nel nostro ruolo”.