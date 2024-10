Inter, difesa da blindare: il piano di Inzaghi in vista del trittico di fuoco

Yann Sommer, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha sottolineato l'importanza delle marcature preventive per garantire maggiore sicurezza al reparto arretrato. Le sue parole si uniscono a quelle di De Vrij, Bisseck, Bastoni e dello stesso Inzaghi, tutti concordi nel dire che la difesa non è una questione di singoli ma di squadra. Anche Davide Frattesi, dopo la vittoria contro l'Udinese, aveva ammesso: «A volte noi centrocampisti e gli attaccanti lasciamo troppo soli i difensori».

La sosta per le nazionali è stata un’opportunità preziosa per Inzaghi, che ha potuto lavorare su questo aspetto con buona parte del gruppo difensivo rimasto ad Appiano. A eccezione di Bastoni e De Vrij, impegnati con le rispettive nazionali, il resto della retroguardia ha continuato a lavorare intensamente agli ordini del tecnico. Acerbi, Pavard, Bisseck e il giovane Palacios hanno potuto affinare le loro intese e migliorare la tenuta difensiva in vista dei prossimi impegni.

Il calendario non lascia tregua: la squadra nerazzurra affronterà un trittico di partite decisive contro Roma, Young Boys e Juventus, che diranno molto sul reale stato di forma dell'Inter. Inzaghi sa che per mantenere alto il livello di competitività in campionato e in Champions League, la squadra dovrà ritrovare quella compattezza difensiva che l'aveva contraddistinta. Ridurre al minimo i cali di concentrazione sarà fondamentale, e gli allenamenti svolti durante la sosta avranno sicuramente aiutato il gruppo a lavorare su questo aspetto cruciale.