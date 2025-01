Al termine della gara tra Inter-Monaco, Yann Sommer ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del portiere nerazzurro: "È un bel messaggio per noi. Abbiamo fatto bene, i primi 15 minuti con grande pressione e grande qualità come una grande squadra. Si vede l'energia che abbiamo sul campo quando giochiamo così. Prima della gara ci siamo detti che sarebbe stata una partita difficile perché il Monaco fa tanta pressione alta, però abbiamo trovato spazio dietro le linee".

"Poi in questo stadio è una magia. Derby? È importante per noi, la città e il club. Adesso cercheremo di prepararlo molto bene, gli ultimi due derby non sono andati bene e vogliamo cambiare questo. Abbiamo un po' di tempo per prepararlo e recuperare energie".