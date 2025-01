"Discutere è importante perché si mettono in chiaro le cose ed evidentemente tutti e due hanno capito i punti di vista dell'altro perché Frattesi ha dichiarato che vuole restare all'Inter che sta giocando campionato e Champions League e quindi per un giocatore sarebbe una follia andare via. Ma anche Inzaghi ha capito che forse lo aveva sacrificato troppo, Frattesi è un giocatore importantissimo. Nel calcio moderno non sono importanti in 11 ma 14-15, la verità è nel mezzo: Frattesi potrebbe rimanere all'Inter se non arriverà l'offerta decisiva della Roma però un certo rispetto sul minutaggio lo meritava".