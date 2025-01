Tra passato, presente e futuro, Spalletti parla delle prossime sfide che attendono gli Azzurri, a cominciare dal quarto di finale di Nations League in programma a fine marzo: "Che Nazionale giocherà contro la Germania?". Il Ct, sorridendo, elenca la formazione: "Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Barella, Kean, Raspadori, Retegui, Cambiaso, Dimarco e tanti altri… Perché abbiamo la possibilità di avere un gruppo che ormai è consolidato per quello che sarà il nostro futuro".

L’attesa del suo primo confronto con la Mannschaft è tanta: "Italia-Germania per un Ct è la sfida da dover giocare perché uno che allena la Nazionale e non gioca questa partita è come un allenatore che allena Milan e Inter e non gioca il derby. Italia-Germania è importante per la storia del calcio".