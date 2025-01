La settima giornata di Champions League vedrà l'Inter di Simone Inzaghi impegnata in Repubblica Ceca, sul campo dello Sparta Praga. Per l'occasione Fcinter1908 ha contattato in esclusiva Tomas Repka, ex difensore ceco, terzo calciatore più presente della storia dello Sparta con 283 presenze e con un passato anche in Italia con la maglia della Fiorentina.