Parlando di Retegui ha spiegato come sia "diventato un giocatore completo in area di rigore", mentre "deve migliorare quando va in giro per il campo". Spalletti ha concluso parlando della possibilità dei Mondiali in Arabia nel 2034: "La forza negli investimenti è sotto gli occhi di tutti. Il fatto che siano state disputate partite del nostro campionato in Arabia e che ci siano interessi mondiali del calcio che fanno crescere il movimento è fondamentale. Hanno risorse fuori dal comune, si va a prendere ancora più bellezza e aggregazione".