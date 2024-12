Intervenuto nel programma Microfono Aperto su Radio Sportiva, Fabrizio Biasin ha parlato di Oaktree e dei possibili progetti per il futuro dell'Inter. "Quando parli di un fondo tendenzialmente sai già qual è l'obiettivo del fondo, cioè sistemare i conti, ottimizzare al massimo le risorse per poi vendere al migliore offerente nel medio periodo. Cosa significa medio periodo? Magari non sarà uno o due anni, ma nell'arco di 4-5 quasi sicuramente si arriverà a un nuovo passaggio di proprietà. Questa cosa non deve più spaventare, viviamo in un'era in cui queste sono situazioni tipiche".