A distanza di 11 anni, un altro Stankovic scenderà in campo a San Siro: nel 2013 Dejan giocava la sua ultima partita in carriera, questa sera suo figlio Filip difenderà i pali della porta del Venezia. Una gioia immensa per l'ex centrocampista dell'Inter, raccontata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "E se guardo indietro, penso a tutte le volte che l'ho portato in campo con me. Tantissime. Tutte quelle in cui ho vinto un trofeo e c'era da festeggiare. Lui con me e i fratelli Aleksandar e Stefan: tutti insieme, sempre".