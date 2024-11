Intervistato da L'Equipe, Andrea Stramaccioni è stato chiamato a dare un giudizio su Marcus Thuram. Cresciuto tantissimo da quando veste la maglia dell'Inter, l'ex tecnico nerazzurro elogia le sue caratteristiche del francese: "Nessuno mette in dubbio la sua professionalità in Italia, dove ha conquistato la stima di tutti. Non è un simulatore, anzi, prende tanti colpi ed è difficile abbatterlo. Giocando come attaccante di supporto, ha la libertà di attaccare lo spazio e l'area di rigore pensando e muovendosi in relazione e armonia con un altro attaccante. Ciò ne ha esaltato le caratteristiche".