Non che dopo la sosta le cose saranno più semplici. Anche perché: "Già nei giorni scorsi il tecnico piacentino aveva sottolineato come, fin qui, i big match in Serie A siano sempre stati anticipati in calendario da una sfida di Champions. Per i nerazzurri non è andata benissimo, con la trasferta di Manchester prima della sconfitta nel derby e quella contro lo Young Boys prima della rimonta subita dalla Juve. Stasera c’è il Napoli, a San Siro per la terza volta in una settimana, ma a soli quattro giorni dalla dispendiosa sfida con l’Arsenal. E non andrà di certo meglio nei prossimi turni visto che dopo Inter-Lipsia bisognerà andare a Firenze e dopo il Bayer Leverkusen si tornerà all’Olimpico per la Lazio".