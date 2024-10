Thiago Motta: “La prestazione porta al risultato. In sei out, vi dico che Douglas Luiz…”

PRESTAZIONE - "Voglio vedere la prestazione perché è la prestazione che ti porta al risultato. Non voglio vedere la prestazione solo per estetica. Credo ciecamente che la squadra che gioca meglio ha più probabilità per vincere. Poi ci sono dei momenti in cui le squadre che giocano bene non vincono, è già successo. Dicendo giocando bene intendo tante cose. Difendersi bene, fare bene la prima pressione, avere umiltà e generosità di difendere in un blocco per poi pressare in avanti. Uscire con la palla quando la squadra avversaria non attacca. Avere la voglia di attaccare l'area avversaria per fare gol. Per giocare bene intendo tante cose".

ASSENTI - "Non avremo, lo sapete meglio voi di me, Milik, McKennie, Bremer, Koopmeiners, Nico Gonzalez e Conceicao che è squalificato. Fagioli e Weah ci saranno".

KOOPMEINERS - "Chi al suo posto? Vedremo domani, è chiaro che dobbiamo trovare il giusto equilibrio per permettere ai nostri giocatori disponibili per domani di essere nelle condizioni di giocare in quel ruolo".

DOUGLAS LUIZ - "Ho parlato pochissimo con lui ma ho visto un atteggiamento bellissimo, sta veramente bene. Questi momenti di difficoltà servono per vedere la reazione, la sua reazione è stata fantastica. Poteva fermarsi e lui non si ferma, si allena nel modo giusto. Fa le cose che chiediamo e anche qualche cosa in più perché mette la sua creatività negli allenamenti. È sulla strada giusta per diventare protagonista. Quando ha giocato ha fatto bene e può fare di più. Vedremo domani se sarà titolare oppure se entrerà in corso".

VLAHOVIC - "Vorrei immaginare che fosse sempre al 100% in tutte le partite ma sappiamo che non succederà. Pensiamo a domani, sta bene e giocherà. Poi vedremo giorno dopo giorno".

CENTRAVANTI - "Domani potrebbero giocare in tanti come centravanti, dipende come lo interpreti il ruolo di centravanti. Ognuno con le sue caratteristiche può fare quel ruolo".

ADZIC - "L'ho visto veramente molto bene, l'ho visto più aperto nella postura e mi piace perché dimostra che sta bene. Io l'ho visto tanto in allenamento ed è un grande giocatore però lui ha meno responsabilità di tanti che abbiamo in rosa. Quando giocherà, farà bene. Può fare il centrocampista, offensivo o meno, può fare l'esterno anche se secondo me non ha le caratteristiche fisiche. Quando gli toccherà di giocare lo farà benissimo".

LAZIO - "Me l'aspettavo in alto in classifica perché è un'ottima squadra con un ottimo allenatore. Nessuno ha regalato niente, quello che hanno se lo sono conquistato".

THURAM - "Sta molto bene ed è stato sempre molto bene. Vuole migliorarsi tutti i giorni, ha grandi ambizioni. Si vede in campo che vuole giocare sempre e non è contento quando non gioca. Lo accetta ma poi mi dimostra in ogni allenamento che vuole giocare. Sono contentissimo di lui".