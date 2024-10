La Roma vuole l’ad Antonello, CdS: “Sembra che il dirigente nell’Inter di Oaktree…”

Gli altri candidati

In questo momento dunque Antonello sembra salito in cima alle preferenze dei Friedkin. Ma non è il caso di andare troppo avanti perché, storicamente, la proprietà americana ci ha abituati alle mosse a sorpresa. In Italia altri due nomi papabili sono, in rigido ordine alfabetico, Giovanni Carnevali e Claudio Fenucci, rispettivamente ad di Sassuolo e Bologna. Il primo ha ricevuto anche qualche segnale indiretto e potrebbe anche accettare, sia pure con il rammarico di lasciare il suo club in Serie B, mentre il secondo non è stato mai contattato e difficilmente lascerebbe subito Bologna. Restano valide anche ipotesi straniere, ovviamente", si legge.