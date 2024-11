I cambi? All'allenatore piace farli, non ci piace chiamarlo turnover, perché siamo 23 buoni giocatori che possono giocare in qualsiasi momento. Contro il Manchester City ho giocato in attacco con Taremi e Lautaro in panchina, stasera in panchina c'ero io. Ci piace coinvolgere tutti. Sappiamo che anche domenica avremo una partita importante, quindi è bello far giocare tutti i giocatori. Perché ci abbassiamo? A volte è strategia, a volte è dovuto: a volte vogliamo farci attaccare per contrattaccare l'avversario, altre volte gli altri prendono controllo della partita e noi proviamo a non concedere. Il Napoli? Sarà difficile, sono primi e hanno un grande allenatore: hanno preso un buon attaccante come Lukaku e un centrocampista come McTominay. Sono una squadra solida, speriamo di vincere. Se partirò titolare? Lo spero".