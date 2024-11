L'attaccante francese è tornato a parlare del momento in cui si è trasferito a Milano per indossare la maglia nerazzurra

Marcus Thuram , nel corso della lunga intervista concessa a GQ, è tornato a parlare del momento in cui ha accettato la proposta dell'Inter nell'estate del numero 2023: "Accettare l'offerta dall'Inter, è stata una scelta facile: prima di venire a Milano guardavo i miei futuri compagni in televisione, vedevo che erano una squadra fortissima, sono arrivati a giocare una finale di Champions League.

E poi c'è San Siro: avere la possibilità di giocare in uno stadio del genere è davvero fantastico, credo sia una di quelle cose che sognano tutti i bambini che iniziano a giocare a calcio. San Siro mi dà una spinta e un'energia che non ho mai ricevuto in nessun altro stadio, in tutta la mia carriera".