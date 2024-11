Arrivato all'Inter nell'estate del 2023, Marcus Thuram è diventato da subito un beniamino del pubblico di San Siro: maglia numero 9 sulle spalle, con i suoi gol e le sue prestazioni è stato uno dei protagonisti del ventesimo scudetto nerazzurro, e in questa stagione sta facendo anche meglio. La rivista GQ lo ha scelto come Man of the Year 2024: "La mia crescita è un mix di tante cose belle che mi sono successe. Credo che il gol contro il Milan nel derby d'andata sia stato l'inizio di tutto: era una partita speciale, era inizio stagione, la gente non mi conosceva ancora bene. Segnare in quel modo è come se mi avesse presentato ai tifosi dell'Inter".