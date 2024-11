Il difensore olandese dei Gunners commenta così la sconfitta per 1-0 rimediata in Champions League contro l'Inter

Jurrien Timber, difensore olandese dell'Arsenal, ai canali ufficiali dei Gunners ha commentato con amarezza la sconfitta per 1-0 rimediata in Champions League contro l'Inter: "È molto dura, molto frustrante per noi. Penso che abbiamo giocato una buona partita, abbiamo dominato, ma non abbiamo segnato. In Champions League devi segnare se vuoi vincere. È una partita dura in trasferta e piccoli momenti possono decidere una partita".