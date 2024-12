Christian Vieri, legend di Lega Serie A, ospite dell’inaugurazione del nuovo flagship store di Iliad in via Torino a Milano, ha analizzato alcuni temi legati al massimo campionato, partendo dal suo ruolo: “Io e altre legend andiamo in giro per il mondo a promuovere il nostro campionato, secondo me il nostro calcio si sta riprendendo alla grandissima. Non a parole: abbiamo visto l’Inter in finale di Champions League, l’Atalanta che ha vinto l’Europa League, la Roma in Conference e la Fiorentina ha giocato due finali di fila. Cerchiamo i giocatori giovani più forti d’Europa: al di là delle vittorie, tutte queste finali testimoniano che le squadre migliorano anno dopo anno”.