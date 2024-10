Intervenuto ai microfoni del canale YouTube di Gian Luca Rossi, Bobo Vieri , ex centravanti, ha parlato così dell'Inter di oggi e del passato: "Tutti i sei anni all'Inter sono il ricordo più bello, sono stato bene. Scudetto? E' solo una questione mentale: l'Inter è la più forte del campionato, ha una rosa lunghissima, ha due giocatori per ogni ruolo. Poi è difficile vincere, ma dopo le competizioni nazionali i giocatori sono stanchi: ma l'Inter sta bene. A Manchester ha fatto una grande partita: se a livello mentale sta bene, è difficile batterla. Un nuovo Vieri? Ci sono tanti centravanti mancini, ognuno è fatto a modo suo.

Se si gioca troppo? Ci sono mille partite ma le rose si sono allargate: se l'allenatore è bravo, si può fare lo stesso. Prima le legnate le prendevamo, ora non si può più toccare nessuno col VAR: era difficile giocare ogni tre giorni con i difensori che c'erano prima. Tutti eravamo a pezzi negli anni nostri, c'erano scontri ogni due minuti: era giusto combattere. Ora sono cambiate le regole, in area non puoi più toccare nessuno perché ti vedono: basta entrate da dietro o gomitate, prima era più difficile a livello fisico. Chi menava di più? Sono una quarantina, ogni partita erano botte e cazzotti. Ayala era uno che menava".