Yildiz e Di Gregorio in coro: “Scudetto? Ci crediamo. Si è vista la forza della Juve”

Di Gregorio : "Si, fino alla fine è il nostro motto e lo abbiamo dimostrato. Match contro l'Inter? Partita bellissima, sono veramente contento della reazione della squadra, un segnale forte da cui ripartire. Si è vista la nostra forza, ci siamo detti di non mollare, le cose potevano andare nel verso sbagliato, siamo riusciti a reagire e sono contentissimo per Yildiz. È fortissimo, è piccolo e va coccolato. Scudetto? Guardiamo partita dopo partita, tra un po' vedremo dove saremo".

Yildiz: "Sono molto felice per i miei gol e per il pari contro una grande squadra con l'Inter, spero di continuare così. Sul secondo gol ho fatto la linguaccia come Del Piero, nel primo volevo mantenere i piedi per terra. Spero di fare gol anche non belli, ma sono contento di farne anche di belli. Scudetto? Ci crediamo, ma la stagione è lunga".