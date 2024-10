"Siamo ben consci del periodo infelice che la nostra società sta passando a livello d'immagine. Siamo anche ben consci di come parte di questi problemi siano legati a spiacevoli vicissitudini. Ma, come sottolineato nell'ultimo comunicato, il Secondo anello verde adesso sta ripartendo con una gestione trasparente e ispirata da valori sani, valori ULTRAS. Valori evidentemente non apprezzati dalla società Inter. Che, per imprecisati motivi, ha deciso di negare l'allestimento di tutto ciò che era stato preparato per oggi dai ragazzi del Covo. Poche settimane fa, nel lungo comunicato firmato Secondo anello verde, vi parlavamo di come avessimo intenzione di ripartire, annunciandovi una coreografia per il big match di stasera. Ebbene oggi, con estrema tristezza e sconforto, vi annunciamo che l'ingresso della coreo ci è stato vietato. Non dalla questura, bensi dalla nostra stessa società. Qualcuno potrebbe pensare sia una scelta corretta, visto il terremoto mediatico delle ultime settimane. Noi però, onestamente, siamo rimasti estremamente delusi e sconfortati da questa censura. In un momento di estremo fervore, ispirato dal nuovo individuato nell'allestimento di questa coreografia un momento di slancio, di ripartenza definitivo. Sarebbe stata l'occasione per vivere, assieme al pubblico presente allo stadio, un momento di condivisione, simbolo di una nuova alba. Tutti i ragazzi del Secondo anello verde attendevano questa coreo con ansia. Un grido di libertà stoppato sul nascere. Un enorme peccato. Per noi come per tutti i tifosi e le famiglie presenti sugli spalti.