"La Roma è una squadra forte, con tanta qualità, organizzata e allenata bene. Starà sicuramente in cima fino alla fine. Ogni squadra va valutata però nei momenti: loro hanno passato un mese in cui non erano brillantissimi, bisogna sempre vedere il percorso. Noi guardiamo a noi e non facciamo la corsa sulle altre e non pensiamo troppo al risultato finale: abbiamo altri obiettivi, che speriamo possano coincidere con i risultati. La pausa? Parola grossa. Il calendario tra gennaio è febbraio è fitto, ma i ragazzi hanno un'età in cui possono spingere. Dobbiamo solo lavorare con l'entusiasmo e la voglia che ci hanno portati fin qua".