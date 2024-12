Kevin Zefi, a gennaio dello scorso anno, ha lasciato l'Inter per approdare alla Roma. E i tifosi si sono chiesti in massa come mai questa scelta, visto che il ragazzo veniva considerato uno dei talenti più brillanti a livello giovanile. Il rapporto tra Zefi e l'Inter è stato a tratti burrascoso, con gli atteggiamenti un po' da star del giovane classe 2005 non troppo apprezzati in casa nerazzurra.