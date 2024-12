Inter, Zanetti: “Mondiale? Andremo con i migliori. Quando parlerò alla squadra…”

Intervenuto ai microfoni di TycSports, Javier Zanetti , vicepresidente dell'Inter , ha parlato così del sorteggio del Mondiale per Club: "Sarà bello giocare contro il River, loro sono una grande squadra, una grande istituzione e hanno un grande allenatore. Bisogna prepararsi al meglio, sappiamo che affrontare il River è una cosa molto difficile, loro hanno grandi giocatori e affronteranno la competizione al meglio come noi. Sarà una bella partita.

Quando parlerò con il nostro allenatore e con i giocatori, trasmetterò loro cosa significa questo tipo di competizioni per una squadra argentina, per prepararli con quello che possono trovare sul campo da gioco. Se è più difficile il gruppo del Boca o del River? Entrambi sono equilibrati: con noi non c'è solo il River, sono tutte partite da giocare, sarà il finale di stagione e bisognerà vedere in che momento saremo. Se giocherà chi ha giocato meno nella stagione? Presenteremo la squadra migliore perché dobbiamo fare bene le cose in questa competizione e vogliamo finire l'anno competendo".