Si è concluso poco fa il sorteggio dei gironi del Mondiale per Club che si giocherà nell'estate 2025: l'Inter di Simone Inzaghi ha pescato River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds. La squadra nerazzurra, in ordine, debutterà contro i messicani per poi affrontare i giapponesi e chiudere il girone contro gli argentini.