Il commento del giornalista sportivo all'episodio da moviola in Roma-Inter

L'Inter ha battuto la Roma in trasferta giocando una partita di sofferenza. I nerazzurri si sono imposti grazie ad un gol di Lautaro Martinez. Alcuni episodi da moviola hanno fatto e stanno facendo discutere. Su tutti la decisione di non rivedere al Var il fallo di Cristante su Thuram, che stava andando in rete.