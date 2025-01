"E allora c’è da capire la soddisfazione di Inzaghi, ieri sera rientrando a Milano: «Non era semplice vincere, dopo la finale persa in quel modo, con un fallo netto subito da Asllani, un calcione di Morata in occasione del 2-1 del Milan. Abbiamo fatto un’ottima gara nonostante gli acciacchi, la stanchezza, le assenze. Un solo neo: avremmo dovuto chiudere la partita e non l’abbiamo fatto. Ma la verità è che facciamo notizia quando perdiamo, lo prendo come un lato positivo. Quarantatré punti in 18 partite sono un’ottima andatura, ma non ci dobbiamo fermare. E le pressioni, lasciamole pure all’esterno». È una tattica antica ma sempre efficace: sentirsi attaccati genera un sentimento di rivalsa. Anche su questo ha giocato Inzaghi nelle scorse ore. Ha avuto ragione lui. Ora c’è il recupero con il Bologna, due parole che se accostate evocano brutti ricordi: avanti, è la prossima sfida", sottolinea il quotidiano.