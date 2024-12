Agresti: “Mondiale per Club, niente è scontato: i sorteggi di Inter e Juve…”

"Il Mondiale per club, al quale l’Italia partecipa con Inter e Juve, sarà una grande avventura estiva. E, come tutte le avventure che si rispettino, non ci farà mancare niente: il fascino e le emozioni, lo spettacolo e le novità, l’incognita e il mistero. Già, il mistero. È abbastanza misterioso, ad esempio, come le trentadue società riusciranno a gestire le loro rose, con il mercato che verrà aperto in via straordinaria a inizio giugno per permettere acquisti dell’ultima ora e con contratti di calciatori che scadranno il 30 giugno, nel bel mezzo della manifestazione. È possibile, insomma, che le squadre vengano modificate in modo rilevante a poche ore dal via o addirittura mentre le partite negli States sono già in corso. Sembra tutto studiato affinché ci siano colpi di teatro che creino sensazione: immaginate l’ingaggio di un campione tra la fine dei tornei nazionali e l’inizio del Mondiale, o un giocatore importante che si svincola e va a rafforzare una squadra quando i gironi eliminatori sono finiti. Si tratta di situazioni che in tanti anni di calcio non abbiamo mai visto - i tradizionalisti diranno che non avrebbero mai voluto vederle - perché non c’è mai stato un torneo per club spalmato tra due stagioni, tranne che nell’anno disgraziato del Covid (ma all’epoca non per scelta, ovviamente). Tant’è. Il nuovo spesso spaventa, poi magari appassiona.