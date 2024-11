Questa sera a San Siro per Inter-Napoli ci sarà un ospite illustre: Massimiliano Allegri. Come racconta la Gazzetta dello Sport, infatti, l'ex allenatore della Juventus oggi vedrà il suo cavallo correre all'ippodromo dei pressi dello stadio, prima di assistere al big match. Facile tornare con la mente a quando lo stesso Allegri fu vicino alla panchina nerazzurra nel 2021:

A pochi metri da San Siro, qualche ora prima del match scudetto. Max Allegri oggi sarà all’Ippodromo milanese per una domenica di grande galoppo. Vedrà da vicino il suo cavallo, “Mr. Darcy” chiamato proprio come l’elegante ammiraglio di “Orgoglio e Pregiudizio”: correrà alle 15.15 per il prestigioso Premio “Vittorio di Capua”, fantino Salvatore Sulas".