Dopo la sconfitta contro l'Inter in Supercoppal'obiettivo scudetto dell'Atalanta è ancora più chiaro. Così scrive La Gazzetta dello Sport nelle pagine dedicate alla squadra bergamasca. Partendo dalla formazione schierata in campo contro la squadra di Inzaghi la rosea spiega che l'obiettivo Supercoppa è stato tralasciato sulla strada che porta alla lotta per lo scudetto, senza dimenticare il percorso in CL. "Con 9 gare in 36 giorni alle spalle e una serie da altre sette in 20 giorni (subito il trittico Udinese, Juve e Napoli) che daranno altre risposte importanti. In particolare sulle prospettive di vertice della Dea in campionato. E allo scudetto è ormai inevitabile pensare: come obiettivo prioritario seppur non obbligato, anche se non si dice".