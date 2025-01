Supercoppa: Thuram, derby a rischio. GdS: “Taremi in vantaggio, ma…”

È stato costretto ad uscire con l'Atalanta per preservare l'adduttore. Marcus Thuram potrebbe essere costretto a saltare la finale di Supercoppa italiana per evitare che il problema possa diventare più serio del previsto e per evitare un infortunio vero e proprio che lo terrebbe ai box più a lungo. In attesa di capire se oggi il calciatore nerazzurro sarà sottoposto a test strumentali, si parla delle alternative.

Chi lo sostituirà nel derby arabo contro il Milan? Taremi, spiega La Gazzetta dello Sport è sicuramente il favorito. L'iraniano ha sostituito il compagno nella gara contro la formazione di Gasperini. È lui che sembra essere in vantaggio rispetto agli altri compagni in attacco. All'attivo l'attaccante ha solo un gol in CL contro la Stella Rossa e i nerazzurri sperano che ritrovi i gol che gli sono mancati finora. Ha accumulato una certa esperienza quanto a queste competizioni ("Ha vinto due Supercoppe portoghesi – una con doppietta in finale – tre coppe portoghesi segnando tre volte e, per onor di statistica, pure un’altra in Qatar", precisa il quotidiano).