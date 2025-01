"Balotelli non gradirebbe poi un cambio di categoria. Ieri, addirittura, dal Trapani (in Serie C) è stata lanciata l’idea di portare Supermario in Sicilia. Nel caso in cui non si trovasse una soluzione attraverso una cessione, verrà valutata la via di una risoluzione consensuale del contratto. Difficile, infatti, che Balotelli possa accettare ancora a lungo una situazione in cui non sembra potersi ritagliare uno spazio da protagonista. Lo dicono i numeri (meno di un’ora in campo nei sei spezzoni di gare giocate sino ad oggi) ma, soprattutto, le scelte di Vieira, che sia a Lecce, sia in casa con il Parma (e prima ancora a San Siro con il Milan) lo aveva lasciato in panchina. Ora gli spazi potrebbero restringersi ancora di più: Messias, Ekuban e Vitinha sono sulla via del completo recupero", aggiunge il quotidiano.