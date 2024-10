"Perché Barella sta bene: la distrazione al retto femorale della coscia destra è alle spalle. Tanto che martedì, alla ripresa degli allenamenti che avverrà nel pomeriggio (oggi e domani sono stati lasciati liberi da Inzaghi), Nicolò con ogni probabilità si allenerà insieme ai compagni in gruppo. Ottima notizia per Inzaghi. Il quale farà poi le sue valutazioni una volta rientrati alla base tutti i nazionali interisti impegnati per il mondo, per capire se Barella sarà candidabile per una maglia da titolare a Roma - o se invece potrà subentrare a gara in corso".