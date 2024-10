Nicolò Barella morde il freno. Il centrocampista nerazzurro non vede l'ora di tornare in campo e mette nel mirino la partita contro la Roma, in programma subito la sosta per le Nazionali.

"Per Barella sono stati giorni duri non soltanto per lo stop forzato, ma anche perché si è sentito chiamato in causa nella vicenda ultras nonostante non abbia mai avuto rapporti con gli esponenti della curva. In campo, invece, Lautaro e compagni si sono rialzati e hanno centrato tre vittorie su tre nell’ultimo miniciclo prima della sosta, Frattesi ha dimostrato di meritare una cattedra da supplente ma Inzaghi sa bene che con Barella di nuovo nel motore l’Inter può mettere il turbo e preparare il sorpasso sul Napoli. Per questo, il turbo lo ha messo anche Nicolò.