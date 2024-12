Dopo la convincente vittoria col Parma, l'Inter sarà di nuovo in campo martedì sera contro il Bayer Leverkusen in Champions. Inzaghi avrà ancora due giorni per scegliere la formazione da mandare in campo. In attacco dovrebbe essere confermato ancora Lautaro , in cerca del gol.

"È chiaro che una decisione in tal senso sarà presa domani, l’allenamento di ieri non è stato indicativo come tutti quelli del giorno dopo la partita. Ma sono prevedibili diverse rotazioni, del resto in Champions Inzaghi ha abituato tutti così. In difesa saranno chiamati agli straordinari De Vrij e Bisseck, un posto nella linea davanti a Sommer lo avrà probabilmente Darmian, in mezzo al campo chiedono una maglia sia Frattesi sia Zielinski, Carlos Augusto è candidato a far tirare il fiato a Dimarco", precisa La Gazzetta dello Sport.