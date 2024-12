Il migliore in campo dell'Inter a Leverkusen per Tuttosport è un difensore: ecco le pagelle del quotidiano dopo la partita di ieri

Il migliore in campo dell'Inter a Leverkusen per Tuttosport è un difensore. Ecco le pagelle del quotidiano - qui quelle del nostro direttore Mari - dopo il ko arrivato ieri in Champions League.

Dimarco è il peggiore in campo dei nerazzurri, voto 5: “Colpevole sul gol”, si legge. 5,5 per Taremi: “L’occasione migliore gliela smozzica nel primo tempo Tapsoba - scompare mano mano dal gioco”. Stesso voto anche per Thuram e Lautaro Martinez in attacco.