Il tecnico si è fermato ai microfoni dei giornalisti in zona mista e ha parlato della sconfitta col Bayer e del futuro in Champions

Ai microfoni di Sportitalia e SportMediaset, da Leverkusen, Simone Inzaghi è tornato a parlare in zona mista della sconfitta contro il BayerLeverkusen per 1-0 arrivata al novantesimo. «Troppi calcoli no - ha detto il mister - chiaramente nel secondo tempo abbiamo fatto troppo poco. Ma anche loro non hanno fatto più di tanto. C'è grande delusione di averla persa in quel modo, oltre il novantesimo, sul calcio d'angolo prolungato dovevamo fare più attenzione».