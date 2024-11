Il legale di Beretta aveva rinunciato al mandato per divergenze nella linea difensiva, mentre l’ex capo ultras era stato trasferito da San Vittore in un altro carcere

Avrebbe iniziato a parlare e a collaborare con gli inquirenti da qualche settimana Andrea Beretta, l’ormai ex capo ultrà interista in carcere dallo scorso 5 settembre per l’omicidio di Antonio Bellocco, erede di una famiglia di ‘ndrangheta capace di infiltrare la curva. Beretta era stato anche destinatario dell’ordinanza di ottobre nel maxi blitz di Polizia e Finanza, coordinato dai pm di Milano Paolo Storari e Sara Ombra, nell’ambito dell’inchiesta sugli ultras di Inter e Milan con l’accusa principale di associazione per delinquere con aggravante mafiosa.