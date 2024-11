Condivide la strategia di Marotta riguardo il caso delle polemiche arbitrali per Inter-Napoli?

"Penso che la sua strategia sia perfetta. Il grande club non scende a questi livelli, se deve dire qualcosa lo fa nei posti appropriati e nei dovuti dovuti. Cercare la risonanza mediatica attaccando la classe arbitrale non porta bene. Di ciò si accorse anche l’Inter morattiana, che a volte si lamentava oltre il necessario. In questo la nuova Inter è veramente una società moderna, con dirigenti intelligenti e un allenatore che ha capito come ci si comporta. Perché fare i piangina con gli arbitri, lamentarsi e accusare la classe arbitrale non porta mai a nulla di buono, specialmente se non c’è motivo. Quindi, le parole di Marotta sono state perfette e segnano, a mio avviso, una nuova stagione dell’Inter, che sa come si fa a vincere e sa comportarsi quando non vince".