Anche il Corriere della Sera oggi in edicola ricostruisce quanto accaduto in Fiorentina-Inter ieri . La partita è stata sospesa e poi rinviata per il malore accusato in campo dal giocatore viola Edoardo Bove.

"La catena umana che si forma immediatamente attorno a Edoardo Bove — di compagni, avversari, arbitri, medici e dirigenti, ma anche tifosi — resiste al colpo più duro: fra lacrime e momenti di lucidità salvifici come quello di Danilo Cataldi, che con le dita sposta la lingua del compagno per evitare il soffocamento; fra imprecazioni, attimi di terrore e isteria, imprecazioni per l’ambulanza che non entra sul campo per non perdere aderenza, e preghiere. Più di due ore dopo, alle 20.30, quando la Fiorentina è all’ospedale di Careggi e l’Inter sta già lasciando la città, arriva il comunicato del club viola, che fa capire che l’incubo è passato. E il mondo del pallone si scioglie in un abbraccio liberatorio: «Il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza durante Fiorentina-Inter, si trova in sedazione farmacologica, ricoverato in terapia intensiva. Il ragazzo è stabile dal punto di vista emodinamico e i primi accertamenti cardiologici e neurologici hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Bove sarà rivalutato nelle prossime 24 ore». Bisogna capire cosa è successo e come sarà il futuro.