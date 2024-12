"Anche dentro al reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Careggi di Firenze, Edoardo Bove ha in mente solo il calcio. In quel letto rimarrà tutto oggi e poi, se verranno confermati i miglioramenti delle ultime 24 ore, sarà spostato nel semplice reparto di Cardiologia. In ogni caso, verrà monitorato giornalmente: tutti gli esami si sono ormai concentrati esclusivamente sul cuore, sia nella ricostruzione di quanto accaduto in campo sia nello storico della sua esperienza precedente. Escluso qualsiasi problema di natura neurologica (compreso l’attacco epilettico, identificato frettolosamente da qualcuno domenica pomeriggio), si cerca di capire le vere ragioni che abbiano portato all’attacco cardiaco nel prato del Franchi. Ieri non è stata segnalata nessuna contusione dopo lo scontro in campo con Dumfries, ma è stata confermata totalmente la diagnosi iniziale che parlava di aritmia. È sopraggiunta, nel gergo cardiologico, per una “torsione di punta”: si tratta di una forma di tachicardia ventricolare dovuta al “QT lungo”, come è chiamato l’allungamento dell’intervallo tra due onde, Q e T, dell’elettrocardiogramma, cioè tra il momento in cui comincia la contrazione dei ventricoli e quello in cui si conclude la ricarica elettrica che avviene dopo ogni battito", scrive La Gazzetta dello Sport.