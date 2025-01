"Al posto di Mkhitaryan ci sarà Zielinski, a conferma di come Frattesi per Inzaghi resti un “piano B”, il ché non farà passare il bruciore di stomaco del romano. L'allenatore nerazzurro ha però dei motivi per pensare positivo. Da Manchester City-Inter 1-0 del giugno 2023, la sua squadra ha perso sette partite e nella gara successiva ha sempre vinto tranne che in un'occasione, Inter-Napoli 1-1 del 17 marzo 2024 dopo il ko di Madrid contro l’Atletico in Champions. Vista l'aria che tira, Inzaghi può toccare ferro...".