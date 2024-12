"Partita concreta per Doveri, rigore dato in campo, decisioni-chiave in area prese senza tentennamenti", spiega il CorSport

"Partita concreta per Doveri, rigore dato in campo, decisioni-chiave in area prese senza tentennamenti, un solo dubbio che però trova il conforto delle immagini". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla moviola di Cagliari-Inter. Il quotidiano dà 6,5 all'arbitro. Ecco il giudizio sul calcio di rigore non dato per tocco di braccio di Wieteska sul tentativo di Bisseck ad inizio ripresa sul punteggio di 0-0: "Ha protestato l’Inter chiedendo un rigore per un tocco di braccio (destro) di Wieteska su tocco di Bisseck: il pallone arriva in effetti proprio sul braccio del difensore del Cagliari, che fa anche un movimento col busto, a salvare la situazione, anche il tocco molto ravvicinato di Bisseck".