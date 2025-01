L'Inter dovrà fare a meno del suo regista per circa 20 giorni. Calhanoglu ha avuto un altro problema muscolare e sarà out per le prossime partite. Inzaghi dà fiducia ad Asllani.

"Di buono, per Inzaghi, c’è che l’Inter senza Calha non ha sbandato. Ha raccolto quattro vittorie e ha frenato con la Juve, dove Zielinski, al debutto da vice-Hakan, ne ha replicato la freddezza dal dischetto firmando una doppietta. Il polacco si è mosso davanti alla difesa in altre occasioni, alternandosi a Barella quando anche Asllani era ko, ma al di là dei risultati la sensazione è che gli equilibri nerazzurri viaggiassero sempre su un filo. Lo stesso Asllani andrà rivisto alla distanza: se la continuità era quello che gli serviva per dimostrare di essere all’altezza, l’ennesimo stop di Calhanoglu gli ha apparecchiato la tavola", spiega La Gazzetta dello Sport.